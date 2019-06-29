الامارات | كأس الأمم الأفريقية بين "صفقة القرن" لـ "الزمالك"، وصفعةً "الأهلي"

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الأمم الأفريقية بين "صفقة القرن" لـ "الزمالك"، وصفعةً "الأهلي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلط موقع "البوابة سبورت" المصري، الضوء على جانب من اهتمامات لاعبي المنتخب المصري المنافس حالياً على أرضه وأمام جماهيري على لقب النسخة 32 من كأس الأمم الأفريقية، وصفها الموقع، بأنها تأسس خارج حسابات المستطيل الأخضر، لجملة من التعاقدات في الميركاتو الصيفي تدعم صفوف الزمالك على حساب غريمه التقليدي الأهلي، ضمن استعدادات الفريقين لتدعيم صفوفهما قبيل انطلاق دوري الموسم المقبل.

وأوضح الموقع، أن اجتماعاً جمع كل رباعي المنتخب، ووليد سليمان، وأحمد حجازي، ومحمود تريزيجيه، وعبدالله السعيد، الذين سبق له اللعب في صفوف النادي الأهلي، فتح الباب أمام احتمالية انتقال كل من الثلاثي حجازي، وتريزيجيه، والسعيد إلى صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي، ليؤكد بذلك الانباء الصادرة من القلعة البيضاء حول إبرام صفقات مدوية خلال موسم الانتقال الصيفي وصفتها إدارة الزمالك بـ "صفقة القرن"، وذلك على غرار صفقة عبدالله السعيد مطلع الموسم الماضي، واليت لم تكتمل بعد أن شغلت الشارع الرياضي المصري لفترة طويلة.

كما لفت الموقع، إلى تحركات نادي الأهلي على صعيد إبرام الصفقات الجديدة، ومنها السعي لتوقيع صفقة وصفها الموقع بـ "الصفعة" تتمحور في تعاقد القلعة الحمراء مع لاعب الزمالك الحالي محمود كهربا، رغم أن اللاعب لا يزال يرتبط بعقد للموسم المقبل مع ناديه الزمالك.