شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا أمريكا: تشيلي تقصي كولومبيا وتتأهل لنصف النهائي والان مع التفاصيل

تقدم منتخب تشيلي خطوة جديدة ومهمة للغاية على طريق الدفاع عن لقبه في بطولة كوبا أمريكا، بالفوز الثمين على نظيره الكولومبي 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

فشل كل من الفريقين في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي حسمت المواجهة والتأهل لصالح تشيلي على حساب المنتخب الكولومبي الفائز باللقب في 2001.

ويلتقي منتخب تشيلي في المربع الذهبي مع الفائز من لقاء أوروغواي وبيرو.

وتأخر انطلاق فعاليات المباراة بين المنتخبين الكولومبي والتشيلي لمدة 20 دقيقة، بسبب الازدحام المروري في ساو باولو، والذي حال دون وصول الفريقين في الموعد المناسب لانطلاق المباراة في موعدها المحدد.