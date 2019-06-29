رياضة | دليل جديد على اقتراب نيمار من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دليل جديد على اقتراب نيمار من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن وصول عائلة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى كتالونيا، ليؤكد اقتراب اللاعب من العودة مجددًا للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكانت عائلة نيمار قد حضرت لبرشلونة في العام 2013، حينما انضم اللاعب إلى النادي الكتالوني للمرة الأولى.

وأمضت عائلة نيمار في ذلك الوقت عدة أسابيع في محاولة للعثور على منزل جديد، فيما تبدو والدة نيمار مهتمة الآن في العودة للعيش في ذات الحي الذي تواجدت فيه العائلة منذ عام 2013 وحتى 2017، قبل رحيل اللاعب صوب باريس سان جيرمان.