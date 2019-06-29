رياضة | زيدان لا يريد إلا ضم هذا اللاعب فقط!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان لا يريد إلا ضم هذا اللاعب فقط! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يواصل جهوده للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الانجليزي، مفضلًا إياه عن اللجوء إلى الخطة البديلة المتمثلة في الهولندي دوني فان دي بيك.

واشترط أياكس أمستردام الهولندي الحصول على مبلغ مالي تصل قيمته إلى 65 مليون يورو، من أجل التخلي عن فان دي بيك، وهي القيمة المالية التي يرفض ريال مدريد دفعها من أجل التعاقد مع لاعب يندرج ضمن خططه البديلة.

وحاول ريال مدريد خفض قيمة التعاقد مع فان دي بيك إلى 50 مليون يورو، لكن أياكس أمستردام رفض هذا الأمر، مما يجعل من فكرة التعاقد مع اللاعب الهولندي البالغ من العمر أمراً صعباً للغاية.

ويفضل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد التعاقد مع مواطنه بول بوجبا، وعدم اللجوء إلى لاعب بديل، وهو الأمر الذي دفع النادي الملكي للتركيز في مفاوضاته مع مانشستر يونايتد، وتجاهل لاعبين آخرين أمثال الدنماركي كريستيان إريكسن.