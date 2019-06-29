رياضة | نجم أرسنال على أعتاب مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أرسنال على أعتاب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي رحب برحيله إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن أوباميانج لا يمانع الرحيل عن المدفعجية وخوض تحدي آخر في الدوري الإنجليزي مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في تأمين مركز المهاجم تحسبا للرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن سولسكاير يراهن على تألق أوباميانج مع الشياطين الحمر تكرارا لما فعله الهولندي فان بيرسي الذي رحل عن المدفعجية وواصل تألقه تحت قيادة السير أليكس فيرجسون في المان يونايتد.



يذكر أن آرسنال تعاقد مع أوباميانج في 2017 من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 54 مليون جنيه إسترليني ومن المتوقع انضمامه لمانشستر يونايتد بنفس القيمة.