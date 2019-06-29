رياضة | باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان وافق على رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل شرط واحد فقط.



وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن باريس سان جيرمان وافق على عودة نيمار مقابل شرط واحد وهو استرداد أمواله كاملة التي أنفقها للتعاقد مع النجم البرازيلي في 2017 والتي بلغت قيمتها 222 مليون يورو.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان كان متمسكاً ببيع نيمار مقابل 300 مليون يورو لكنه وافق على تخفيض المبلغ إلى 222 مليون يورو في الوقت الذي وصلت فيه عائلة نيمار إلى مدينة برشلونة بحثاً عن منزل تقطن فيه.



وأكدت الصحيفة الفرنسية أن عائلة نيمار قضت عدة أسابيع للعثور على منزل جديد، بينما تبدو والدة نيمار مهتمة الآن بالعودة للعيش في نفس الحي الذي تواجدت فيه العائلة منذ عام 2013 وحتى 2017 قبل رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.



وكشفت الصحيفة الفرنسية أن برشلونة يبدو مستعداً لعودة نيمار في صفقة تبادلية سيدخل فيها أحد نجمي البرسا فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي في حين استسلم باريس سان جيرمان مستسلماً لفكرة رحيل نيمار وبانتظار ما ستكشف عنه المفاوضات بين الطرفين في المرحلة المقبلة.