رياضة | ريال مدريد يقترب من إنفاق 500 مليون يورو في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من إنفاق 500 مليون يورو في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن​ ​فلورنتينو بيريز​ رئيس ريال مدريد لن يخشى إنفاق 500 مليون يورو هذا الصيف إذا احتاج إلى تعاقدات بهذا المبلغ.



وأشارت صحيفة tribal football البريطانية إلى أن بيريز انفق حتى الآن أكثر من 300 مليون يورو على 5 لاعبين جدد هم ​رودريجو جوزس وإدر ​​ميليتاو و​لوكا يوفيتش​ و​إيدن هازارد​ وفرلاند ميندي.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه مستعد لمواصلة إنفاقه لجلب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد​ و​كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان​ قبل أن غلق سوق الانتقالات الصيفية.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن بيريز سيعتمد على بيع مجموعة كبيرة من اللاعبين قد يصل عددها إلى 16 لاعبا قبل إنتهاء سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.