رياضة | خالد بيومي: تغييرات جريس أثرت على تونس بالسلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي: تغييرات جريس أثرت على تونس بالسلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي تغييرات آلان جريس المدير الفني لمنتخب توتس وأكد أنها أثرت عليه بالسلب وذلك عقب التعادل مع مالي بهدف لكل منهما في أمم أفريقيا.



وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "آلان جريس مدرب تونس أخطأ بتغييره لحارس المرمى اليوم وتغييراته أثرت بالسلب على المنتخب".

بذكر أن تونس قد تعادلت اليوم أمام مالي بهدف لمثله وهى نفس نتيجة المباراة الأولى أمام أنجولا .