رياضة | بيرسي تاو: مواجهة المغرب فاصلة في مشوار الفريق خلال البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرسي تاو: مواجهة المغرب فاصلة في مشوار الفريق خلال البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيرسي تاو، لاعب جنوب إفريقيا إنه فوزه بلقب أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا التي أقيمت مساء السبت، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، في بطولة الأم الإفريقية توتال مصر 2019، وانتهت بفوز البافانا بافانا بهدف دون رد. أمر يسعده للغاية.



وأشار إلى أنه يتوقع مواجهة صعبة مع فريق المغرب، مشددا على أن فريقه يتحسن في الأداء، ويأمل في الوصول إلى أفضل المستويات التي يمكن الوصول إليها.



وعاد ليقول: " هذه المباراة أفضل من المباراة السابقة، لم نستغل كل الفريق في لقاء اليوم، وسوف نحاول استغلال كافة الفرص في اللقاء القادم أمام المنتخب المغربي، لأنه سيكون فاصلا في تأهلنا للدور التالي".



ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار، بثلاث نقاط، ثم جنوب إفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.



وتقام الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي منتخب المغرب مع جنوب إفريقيا على ملعب السلام، بينما يلعب كوت ديفوار أمام ناميبيا في ملعب الدفاع الجوي.