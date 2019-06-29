شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حقائب تنظيم الحمدين السوداء تفسد الفيفا عبر الرشاوى والان مع التفاصيل

أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أنه لا تزال اتهامات الفساد تلاحق تنظيم الحمدين بعد حصول بلاده على شرف استضافة مونديال كأس العالم 2022 عبر الرشاوى التي قدمها إلى أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للتصويت له لتنظيم الحدث العالمي.

وأضاف تقرير "مباشر قطر"، أن تغلغل فساد النظام القطري في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يمثّل عقبة خطيرة أمام سيادة القانون، ومن شأنه زعزعة ثقة المجتمع الدولي، وتقويض الشرعية الدولية والشفافية والحيلولة دون مكافحة الفساد، في الوقت الذي يكافح فيه المجتمع الدولي جرائم الفساد، ويضع الصكوك والعهود والاتفاقيات الدولية التي تحاربه وتحد منه.

وتابع التقرير: لا تزال قطر على نهجها القائم على نشر الفساد، وإفساد المنظمات الدولية، عبر حقائبها السوداء، آخرها تطورات التحقيقات الفرنسية مع ميشيل بلاتيني.