شكرا لقرائتكم الجونة يعلن عن المدير الفني الجديد للفريق الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الجونة الإعلان عن المدير الفنى الجديد الفريق الساحلى الأسبوع المقبل لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز ويقود التدريبات حاليا رضا شحاتة المدرب العام أستعدادا لمباراة الزمالك القادمة . ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى. ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة . Advertisements

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