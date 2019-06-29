شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم معسكره بـ 6 أكتوبر ضمن الاستعدادات البيضاء لعودة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الزمالك بقيادة خالد جلال، معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر الذى انطلق يوم الثلاثاء الماضى، ضمن الاستعدادات البيضاء لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل.

كان الزمالك قد خاض مباراة ودية خلال معسكره أمام البطل الأوليمبى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض، بسباعية نظيفة، والتى جمعت بينهما أمس الجمعة، على ملعب دريم، ضمن معسكر الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك معسكره اليوم السبت من أجل منح اللاعبين راحة سلبية قبل السفر يوم الإثنين المقبل، إلى قبرص، من أجل دخول المعسكر الخارجى الذى سيخوض الفريق خلاله أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى لفريق الزمالك فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضفيها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.‎

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