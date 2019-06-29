اجتماعات بين تخطيط الأهلى ولاسارتي وعبد الحفيظ بحث عدد من الملفات...

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جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل اجتماعًا في الثانية من ظهر اليوم ،السبت ،مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وذلك لمناقشة اللمسات الأخيرة الخاصة باحتياجات ومطالب الجهاز الفني للموسم الجديد، ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة؛ سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيدين المحلي والقاري.

وتسعى لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي والتي يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو لبحث كافة الأمورالفنية الخاصة بفريق الكرة في جلستها غدًا مع المدير الفني ومدير الكرة وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف التي تم وضعها ، ويتطلع الجميع داخل قطاع الكرة لتحقيقها بما يتناسب مع طموحات واحلام جماهير النادي على كافة الأصعدة.

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وكانت لجنة التخطيط قد عقدت في وقت سابق جلسة مثمرة مع الجهاز الفني كخطوة أولى لاطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي، والذي يقترب من الانتهاء، إلى جانب التطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق ؛سواء داخليا أو في مشواره الإفريقي، وكذلك للحديث مع الجهاز الفني عن تطلعاته للموسم الجديد "بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره".