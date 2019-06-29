رياضة | ضربات الترجيح تقود تشيلي لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب كولومبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربات الترجيح تقود تشيلي لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب تشيلي في التأهل لدور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد الفوز بنتيجة 5-4 عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وسجل منتخب تشيلي هدفين في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ولكن الڤار كان له رأي آخر وعدم احتساب الهدفين بسبب التسلل في الأول ولمسة يد في الثاني.