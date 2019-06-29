شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إلغاء الـ VAR لهدفين.. تشيلي تبلغ نصف نهائي «الكوبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل منتخب تشيلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعد تغلبه على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح.

وتمكن المنتخب التشيلي من إحراز هدفين، إلا أن تقنية الـ VAR ألغتهما بداعيي التسلل ولمسة اليد، لتنتهي الـ 90 دقيقة بالتعادل السلبي ويلجأ المنتخبان لركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5 مقابل 4 لصالح «لاروخا».

وتنتظر تشيلي الفائز من مباراة الأوروجواي وبيرو مساء اليوم، لتحديد الطرف الآخر للدور نصف النهائي للبطولة.