شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفاوض تشيلياً لـ«الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أوصى مدرب فريق الاتحاد سييرا إدارة النادي الجديدة برئاسة أنمار الحائلي بحسم التعاقد مع صانع الألعاب لويس أنطونيو خيمينيز (35 عاماً) الذي يحمل الجنسيتين التشيلية والفلسطينية، وسيتم قيده في كشوفات العميد لاعباً آسيوياً، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسبق للاعب لويس خيمينيز اللعب لأندية (ديبور تيفو بالستينو التشيلي، والغرافة والعربي القطريين، والنصر وشباب أهلي دبي الإماراتيين).

من جانب آخر، طلب سييرا من الإدارة الحالية للنادي التعاقد مع لاعبين محليين في خانات «الدفاع، والوسط، والهجوم» من أجل تدعيم صفوف الفريق الاتحادي، وشرعت الإدارة الاتحادية في فتح خط المفاوضات مع قلب دفاع، ومحور دفاعي، وجناح أيمن، ومهاجم، ويهدف المدرب التشيلي لصنع فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات المحلية والعربية والقارية في الموسم القادم. وقررت الإدارة عدم تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول جمال باجندوح الذي ينتهي في يوليو، وتم توقيع مخالصة نهائية مع باجندوح من قبل إدارة النادي.

من جهة أخرى، تقرر أن يخضع لاعبو الفريق الاتحادي الأول للكشف الطبي بجدة بدءا من الأول من يوليو وحتى الرابع من الشهر ذاته، وستتوجه بعثة النمور في اليوم نفسه إلى بريطانيا للانخراط لبدء المعسكر الإعدادي حتى 25 من الشهر نفسه، بعد ذلك ستتجه البعثة الاتحادية إلى الإمارات لاستكمال المرحلة النهائية من المعسكر الإعدادي حتى الرابع من أغسطس القادم، وسيخوض الفريق الاتحادي من خمس إلى ست مباريات ودية خلال فترة الإعداد للموسم الرياضي.

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الأندية التي لعب لها خيمينيز:

ديبور تيفو بالستينو التشيلي.

الغرافة والعربي القطريان.

النصر وشباب أهلي دبي الإماراتيان.