شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يتابع استعدادات الطائي للموسم القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

وقف نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، على الاستعدادات الأولية وشبه النهائية للأعمال الفنية والإدارية لنادي الطائي قبل سفر الفريق للمعسكر الخارجي في رومانيا خلال الأيام القادمة.

وبحسب رئيس نادي الطائي ناصر الحماد فإن نائب أمير منطقة حائل يتابع كافة تفاصيل الاستعدادات لنادي الطائي وإنهاء كافة الملفات الفنية والإدارية قبل بداية الموسم القادم.

من جانبه، رفع رئيس نادي الطائي وأعضاء مجلس إدارته الشكر والعرفان لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس المنطقة، ورئيس هيئة تطوير حائل، وللأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، على ما يحظى به قطاع الشباب والرياضة ونادي الطائي من اهتمام مباشر وملموس لأبنائهم الرياضيين. وأضاف ناصر الحماد في تصريح صحفي: «بأننا تشرفنا بالاستماع أنا وزملائي لتوجيهات الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الذي شرفني بأكثر من مهمة مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة». وأشار إلى أن المرحلة القادمة للطائي هي فترة دقيقة ومهمة خاصة عندما ننظر إلى استعدادات الأندية الأخرى جعلت المسؤولية مضاعفة ولأن المرحلة القادمة ننتظر فيها صعود الطائي وعودته لمكانه الطبيعي في دوري المحترفين. هذا وكانت إدارة النادي وبمتابعة المجلس التنفيذي أنهت إجراءات التعاقد مع الحارس الجزائري خير الدين بوالصوف، لتمثيل الفريق الكروي الأول، بالإضافة لإكمالها ملفات فنية دقيقة منها إنهاء إجراءات التجديد مع صانع الألعاب البرازيلي لويز إدواردو، وحسمت التعاقد مع اللاعب عدنان العيسى «محور»، وأتمت التعاقد مع الحارس بدر العنزي لمدة عامين، وتم التعاقد مع اللاعب حسن أبو شاهين «وسط»، كما تعاقدت مع «المدافع» زياد الحنيطي، وأخيرا أنهت إجراءات تجديد عقد المدافع البرازيلي لويس باولو لمدة عام واحد.