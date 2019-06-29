شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون: تجاوزنا البداية والقادم أصعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عثمان الشلاش (القصيم)

ما زال المصريون يَرَوْن أن منتخبهم غير مقنع للغاية فى بطولة الأمم الأفريقية، رغم تجاوزه البداية أمام منتخب زيمبابوي وخروجهم بفوز صعب بهدف يتيم أعقبه انتصار مقنع أمام منتخب الكونغو بهدفين مقابل لا شيء، وعلى الرغم من ذلك ما زالت حالة الخوف تنتاب أبناء النيل خشية عدم استمرار منتخبهم في الأدوار القادمة، وأشاد المصريون بالتنظيم الرائع للبطولة الأفريقية "الخليج 365" رصدت آراء المصريين بعد ضمان تأهلهم لدور ثمن النهائي:

في البداية، ذكر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدرب الحالي جمال عبدالحميد أن تنظيم مصر للبطولة مكسب كبير جدا وحفل الافتتاح كان مبهرا جدا والأهم هو تواجد جمهور مصر العظيم. فنيا من المعروف دائما أن مباريات الافتتاح يكون فيها شد عصبي كبير لصاحب الأرض لأن المكسب مطلب الملايين، طبعا حضور سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، يحمّل اللاعبين مسؤولية أكبر للفوز بغض النظر عن المستوى الفني في بداية مشوار البطولة، ويبقى الانتصار على زيمبابوي والكونغوو والوصول لدور ١٦ أمر جيد، والهدف الأهم تحقيق اللقب الأفريقي.

فيما قال المدرب الوطني إبراهيم الولي: «هذه البطولة هي الأولي في كل شيء لأول مره يشارك ٢٤ منتخبا، الافتتاح كان رائعا بحضور رئيس الجمهورية وعودة جمهور مصر العظيم، و6 نقاط أمام زيمبابوي والكونغو ضمنت التأهل والأهم التركيز فى الأدوار القادمة».

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أما الناقد الرياضي وليد الخفيف يرى أن «انطلاقة المنتخب المصري خجولة رغم الحضور الجماهيري الكبير في الافتتاح الذي كان رائعا بكل المقاييس، فـ6 نقاط مهمة جدا حصدها منتخبنا أمام زيمبابوي والكونغو، أعتقد أن المستوى سيرتفع تدريجيا فالمهم التركيز في الأدوار النهائية لأن المنتخبات ستكون أقوى من المنتخبات التي واجهناها في دور المجموعات».

وأكد مدير نادي التقدم السعودي خالد فوزي أن الأهم تحقيق 6 نقاط والتأهل لدور (16)، وبالنسبة للمستوى يأتي تدريجيا، ويبقى الكأس مطلبا فجمهور مصر متعطش للذهب.

وقالت الفناناتان هبة الأمير وتهاني محمود «أعتقد أن استضافة مصر للبطولة في هذا الوقت هو رد على من شكك في قدرتها على استضافة الحدث، واسترداد لقوتها وريادتها الأفريقية، فالافتتاح مبهر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات المصرية، وجسد قدرة مصر على استضافة أي حدث، وتبقى الأماني طبعا بتحقيق مصر للكأس الأفريقية وإسعاد الشعب المصري». واختتمت المذيعة الإعلامية رشا خالد بأن المنتخب المصري قادر على مواصلة المشوار وتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية بإذن الله.