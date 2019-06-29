شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة مازدا.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تفتتح اليوم (السبت) بطولة مازدا الـ14 لكرة القدم بجدة، التي يشرف عليها مكتب هيئة تفتتح اليوم (السبت) بطولة مازدا الـ14 لكرة القدم بجدة، التي يشرف عليها مكتب هيئة الرياضة بجدة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وبرعاية شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه، التي تقام على ملاعب فايربول بشارع الأمير سلطان بجدة، بحضور العديد من رجال الأعمال والشخصيات الرياضية البارزة ورجال الإعلام، إذ تجمع المباراة الافتتاحية فريقي مازدا والمرجان في التاسعة مساء. ويشارك في البطولة الحالية 12 فريقا. وتنتظر الجماهير في المنافسات في صيف كل موسم أن تقدم اللجنة المنظمة الجوائز القيمة لها، إذ وعد المسؤولون في شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه أن يقدموا الكثير من المفاجآت والهدايا القيمة للجماهير الرياضية، وستستمر المباريات بشكل يومي من التاسعة مساء حتى الـ11:30 إلى اليوم الـ15 من ذي القعدة القادم. وتشهد البطولة مشاركة العديد من نجوم الدوري السعودي. ووضعت اللجنة المنظمة شعار «كورة.. وبحر» عنوانا لها في العام الحالي.



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