شكرا لقرائتكم صلاح محسن وناصر ماهر ينتظمان في مران الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم ثنائي الاهلي صلاح محسن وناصر ماهر في مران الفريق اليوم ،السبت، بعدما تغيّبا عن تدريبات الفريق الماضية بعدما حصل على راحة سلبية إضافية من التدريبات بعد مشاركتهما في معسكر خارجي للمنتخب الأولمبي مؤخراً.

ويشارك الثنائي في تدريبات الفريق اليوم حيث سيتم وضع برنامج تأهيلي لهما قبل السفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد هناك إستعداداً للمرحلة المقبلة.

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ويستعد الاهلي لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز ومن بعدها مباراة بيراميدز بكأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.