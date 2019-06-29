شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يضع الرتوش الأخيرة في ملف صفقات الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة و مختار مختار المدير الفنى للفريق اجتماعاً اليوم السبت لوضع الرتوش الاخيرة على ملف الصفقات استعداداً للموسم الجديد .

يذكر أن الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار يفاضل بين الإسماعيلية أو الإسكندرية لإقامة معسكر الاعداد للموسم الجديد

واستقر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، على إستبعاد شرم الشيخ من حسابات إقامة معسكر الاعداد للموسم الجديد هناك بسبب ارتفاع درجة الحرارة فيها فى ذلك التوقيت .

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وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".