شكرا لقرائتكم وادي دجلة يتمسك بـ عبد العاطي وهلال فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن الثنائى محمد عبد العاطى ومحمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ تاكيس جونيس إدارة الفريق الدجلاوى، بإمكانية الموافقة على رحيل أحدهما "هلال أو عبد العاطى" مع استمرار الأخر، حتى لا يتأثر الفريق الدجلاوى سلبيًا برحيل الثنائى، والذان يعدان من الأعمدة الأساسية للفريق.

ودخل محمد هلال ومحمد عبد العاطى، ضمن دائرة المرشحين لتدعيم صفوف قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، الأمر الذى دفع الخواجة اليونانى بإبلاغ الإدارة بإمكانية رحيل أحدهما والإبقاء على الأخر.

وكان تاكيس جونيس، طلب من إدارة النادى، انطلاق فترة الإعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد، وشدد تاكيس جونيس على إدارة نادى دجلة، التأكد من موعد انطلاق الموسم الكروى الجديد، الذى سبق وأكده عامر حسين وهو 19 سبتمبر المقبل، الأمر الذى يجعل معسكر إعداد الفريق الدجلاوى يبدأ يوم 19 يوليو المقبل، حتى يحصل الفريق على الإعداد الذى حدده الخواجة اليونانى.

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وحدد المدير الفنى لدجلة، برنامجًا غذائيًا وبدنيًا للاعبين من أجل القيام به فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.