شكرا لقرائتكم معسكر لذئاب الجبل في الإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى الإسكندرية في تمام العاشرة صباح اليوم السبت، حيث يدخل ذئاب الجبل في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة النادي الأهلي في ختام مسابقة الدوري العام.

وعاد لاعبو المقاولون العرب إلى التدريبات مساء السبت الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ذئاب الجبل عقب مباراة بتروجت في الدوري العام .

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدوري العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تختتم في 19 يوليو المقبل.

يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربي السابق ومحمد عصام الجناح المصري المحترف سابقا في فنلندا، ووقع فاروق على عقد لمدة موسمين بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة النادي وعماد النحاس المدير الفني كما وقع محمد عصام على عقد لمدة 4 مواسم في صفقتي انتقال حر بالنسبة للاعبين.

كما انهى مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب اجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية، واتم المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة النادي اجراءات ضم اللاعب بعد الحصول على توقيعه لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.