الأهلى يستأنف تدريباته اليوم قبل السفر لمعسكر أسبانيا...

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جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الاهلي تدريباته مساء اليوم ، السبت؛ تدريباته استعدادا للمرحلة المقبلة وقبل السفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد خارجي تتخلله عدة مباريات ودية.
وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد منح الفريق راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، وذلك في إطار البرنامج البدني الذي وضعه الجهاز استعدادا للمرحلة المقبلة.
يذكر أن الفريق خاض تدريباته أمس الأول الخميس على فترتين صباحية ومسائية، وشهدت التدريبات تركيز الجهاز الفني على الجانبين البدني والفني.
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