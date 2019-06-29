القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واوغند يوم غد في مباريات كأس إفريقيا 2019| موعد مباراة مصر...

نتابع معكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واوغندا مجانا، وتوقيت وموعد مشاهدة مباراة مصر واوغندا القادمة، حيث ينتظر محبي المنتخب المصري، مباراة منتخب الفراعنة الثالثة في كاس إفريقيا 2019، التي ستجمع منتخب بلدهم ضد منتخب أوغندا، في اللقاء الذي يبحث من خلاله زملاء نجم ليفربول محمد صلاح، على تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وتأكيد صدارة المجموعة الأولى، في المقابل منتخب أوغندا من خلال موعد مباراة مصر القادمة، يبحث على تحقيق نتيجة الفوز من اجل ضمن التأهل مباشرة، إلى جدول مباريات دور 16 من كاس إفريقيا 2019، والخروج من الحسابات.

مباراة مصر واوغندا القادمة

قبل المباراة، تمكن المنتخب المصري من تحقيق نتيجة الفوز في المباراتين الماضية أولا على حساب منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة الإفتاحية، وفي المواجهة الثانية، تمكن من الفوز على حساب منتخب الكونغو،مما جعله يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، برصيد ستة نقاط، وفي الطرف الأخر يدخل منتخب أوغندا، موعد مباراة مصر المقبلة، وهو في المركز الثاني من المجموعة برصيد أربعة نقاط، بعد الفوز في مباراة، والتعادل في مباراة.

ترتيب مجموعة المنتخب المصري

المنتخب عدد النقاط المباريات منتخب مصر سنة نقاط مباراتين منتخب أوغندا أربعة نقاط مباراتين منتحب زيمبابوي نقطة واحدة مباراتين منتخب جمهوري الكونجو صفر نقطة مباراتين

وتجدر الإشارة انه مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعة مصر “المجموعة الأولى”، ستكون على الشكل التالي، مباراة زيمباوي والكونجو بجانب مباراة مصر وأوغندا يوم الأحد 30-6-2019، وستجري المباراتين في نفس التوقيت، ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واوغندا مجانا

القناة المجانية الناقلة لمباراة المنتخب المصري واوغندا مباشرة، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة، التي تعتبر القناة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا مجانا.

كما يمكن متابعة مباراة مصر وأوغندا مباشرة، عبر قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها على أحداث المباراة، المعلق المصري علي محمد علي.