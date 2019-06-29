تشيلى تهزم كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل إلى نصف نهائى كوبا امريكا

كتب محمد بشاري

نجح منتخب تشيلى في الفوز على كولومبيا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء وقت المباراة بالتعادل السلبى، فى ربع نهائى كوبا أمريكا 2019 المقامة بالبرازيل، على ملعب أرينا كورينثيانز، ليتأهل إلى دور قبل النهائى للبطولة.

وألغى حكم مباراة تشيلى وكولومبيا، هدفين لمنتخب تشيلى بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو الـ VAR ، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين المنتخبين .

وينتظر تشيلي الفائز فى لقاء أوروجواى وبيرو في المباراة التي ستقام 3 يوليو المقبل.