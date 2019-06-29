بماذا علق لاعبو المنتخب بعد إصابة جنش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تعرض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري للإصابة بقطع كلي بوتر إكليس خلال تدريبات المنتخب استعدادًا لمباراة أوغندا المقبلة في إطار الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

غياب جنش لم يتحدد إلا أن طبيب الزمالك محمد أسامة كشف في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن صاحب الـ32 عامًا سيغيب عن الملاعب ما بين 4 وحتى 6 أشهر.

العديد من لاعبي المنتخب حرصوا على مساندة جنش بعد إصابته حيث أصبح حارس الزمالك خارج قائمة المنتخب في أمم أفريقيا بجانب انتهاء موسمه مع ناديه.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز ما كتب على صفحات لاعبي المنتخب خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

- محمد الشناوي

كتب الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي على صفحته :"ألف سلامة عليك يا حبيبي إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

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- محمد النني

حرص محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني والمحترف في صفوف آرسنال على مساندة جنش ليكتب على صفحته :"قدر الله وما شاء فعل، واقف في عودتك أفضل مما كنت، كلنا معاك ياخير الأجناش، بنحبك ياجنش".

- مروان محسن

مهاجم المنتخب المصري وفريق الأهلي مروان محسن كتب أيضًا على صفحته :"ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

- أحمد حجازي

لاعب آخر في صفوف المنتخب حرص على توجيه رسالة إيجابية لجنش وهو أحمد حجازي المحترف في صفوف ويست بروميتش، ليكتب :"ألف سلامة عليك يا أبو مالك، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".