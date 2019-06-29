مصدر لـ"الخليج 365": إصابة جنش قطع كلي لوتر أكيلس ومدة الغياب تتحدد بعد الجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر من داخل المنتخب المصري، بأن حارس المرمى محمود عبدالرحيم "جنش" تعرض لقطع كلي في وتر أكيلس خلال المران الذي خاضه مساء الجمعة استعدادا لمواجهة أوغندا في كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي أن إصابة اللاعب قطع في الرباط الصليبي لكن لم يكن حجم الضرر قد تحدد بعد.

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وقال مصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" فجر السبت: "إصابة جنش عبارة عن قطع كلي في وتر أكيلس، ومدة الغياب لا يمكن أن يتم تحديدها قبل إجراء الجراحة."

وتقرر أن يتوجه جنش إلى ألمانيا من أجل إجراء الجراحة هناك، وتشير التقارير الأولية إلى أن مدة الغياب في مثل هذه الحالات لا يمكن أن تقل عن 6 أشهر.

وسيخوض المنتخب المصري باقي مباريات كأس الأمم الإفريقية معتمدًا على محمد الشناوي وأحمد الشناوي.