جيان يكشف عن موقفه النهائي من الانتقال للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد آسامواه جيان مهاجم المنتخب الغاني الحالي ولاعب فريق كايسري سبور السابق، أنه لم يحدد مصيره بعد رحيله عن فريقه التركي، مشددًا أن انتقاله للأهلي أو الزمالك سيتوقف على شروط التعاقد.

وأضاف جيان في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"الأهلي والزمالك أعرفهما جيدًا، هم من كبار الأندية لكن انتقالي لأحدهما سيتوقف على شروط التعاقد".

وتابع صاحب الـ33 عامًا تصريحاته :"لم أحدد مصيري الآن، كل تركيزي مع المنتخب الغاني في البطولة الأفريقية".

ولعب جيان في الدوري التركي مع فريق كايسري سبور إلا أن عقده انتهى بعد نهاية الموسم الحالي لصبح لاعبًا حرًا للانتقال لأي ناد آخر في الصيف الحالي.

وعن مباراة المنتخب الغاني المقبلة أمام نظيره الكاميروني، أوضح :"نتمتع بثقة كبيرة ونسعى إلى تحقيق الفوز".

وانتقل للحديث عن موقفه من المشاركة أمام "أسود" الكاميرون، ليرد قائلاً :"أنا جاهز للمشاركة بعدما عدت إلى الملاعب بعد إصابتي والتي أبعدتني عن المشاركة فترة كبيرة".

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جيان تحدث عن محمد صلاح نجم ليفربول، ليكشف :"صلاح أصبح فخر أفريقيا بعدما توج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا".

وعن رأيه في انتقال صلاح عن ليفربول، رد جيان :"رحيل صلاح عن فريقه سيتوقف على قراره".

ويمتلك جيان مسيرة حافلة في العديد من الدوريات حيث سبق وأن لعب في صفوف أودينيزي الإيطالي وسندرلاند الإنجليزي والعين والأهلي الإماراتيين.

وعلى المستوى الدولي، فقد شارك قائد غانا في 105 مباراة دولية استطاع خلالها أن يسجل 51 هدفًا.

ويستعد المنتخب الغاني لمواجهة منافسه الكاميروني، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة والأخيرة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

جدير بالذكر أن المنتخب الغاني يتواجد في المركز الثاني برصيد نقطة خلف المنتخب الكاميروني والذي يتصدر مجموعته برصيد ثلاث نقاط.