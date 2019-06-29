بعد اللجوء لضربات الترجيح.. تشيلي تزيح كولومبيا وتصعد لنصف نهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حسم منتخب تشيلي مباراته أمام منافسه الكولومبي بالفوز عليه (5-4) بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جاء ضمن دور الثمانية من مسابقة كوبا أمريكا.

المنتخب الكولومبي تأهل لدور الثمانية عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، في المقابل تأهل منتخب تشيلي إلى الدور ذاته عقب حصوله على وصافة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب تشيلي الفائز من مواجهة أوروجواي وبيرو والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم في نصف نهائي المسابقة، بينما يقام نصف النهائي الثاني بين منتخبي البرازيل والأرجنتين.

تشكيل كولومبيا: أوسبينا، ياري مينا، دافينسون، ميدينا، تيسيو، كوادرادو، باريوس، ماتيوس، روجر، فالكاو، خاميس.

تشكيل تشيلي: أرياس - إسلا - ميديل - ماريبان - بوسيجور - أرانجويز - بولجار - فيدال - سانشيز - فارجاس - فوينزاليدا.

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تفاصيل المباراة

الدقيقة 16 من زمن أحداث المباراة ألغى حكم المباراة لصالح تشيلي بداعي التسلل حيث لجأ حكم اللقاء لتقنية الفيدو "VAR".

وفي الدقيقة 59 أهدر أليكسيس سانشيز أخطر فرص المباراة بعدما انفرد بمرمى المنتخب الكولومبي لكن تمر تسديدته بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

وعاد حكم المباراة لإلغاء هدف آخر في اللقاء لكن هذه المرة لصالح منتخب تشيلي بداعي لمس الكرة يد لاعب من منتخب تشيلي حيث كان فيدال سجل هدفًا إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف في الدقيقة 71.

واتجه الفريقان إلى ضربات الترجيح لينجح منتخب تشيلي في الفوز بنتيجة 5 ركلات مقابل 4 لصالح كولومبيا.