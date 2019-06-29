اونلاين | يلا شوت COPA 2019 مشاهدة مباراة تشيلي وكولومبيا بث مباشر sánchez vs Rodríguez كورة ستار أونلاين رابط مباراة تشيلي مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت COPA 2019 مشاهدة مباراة تشيلي وكولومبيا بث مباشر sánchez vs Rodríguez كورة ستار أونلاين رابط مباراة تشيلي مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة كولومبيا وتشيلي بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف، حيثُ نقدم لكم متابعينا الكرام خدمة بث مباشر لمباراة كولومبيا وتشيلي في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 والمقامة حالياً على ملاعب البرازيل.

ويلتقي منتخب تشيلي مع كولومبيا صباح اليوم السبت 29/6/2019 في تمام الساعة الـ1:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ2:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ3:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، رابط مشاهدة مباراة تشيلي وكولومبيا بث مباشر.

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز مقعده في دور نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على فنزويلا 2-0 ليواجه البرازيل في الدور القادم بعد فوز السامبا على باراجواي بركلات الترجيح، بينما الفائز من لقاء تشيلي وكولومبيا سيضرب موعداً مع الفائز من مباراة أوروجواي وبيرو.

وتأتي تشكيلة منتخب كولومبيا لمباراة تشيلي كالتالي:

حراسة المرمى: مونتيرو.

خط الدفاع: بوروخا، لوكومي، زاباتا، أرياس.

خط الوسط: ليرما، كويلار، لويس فرنانديز، كاردونا، كوادرادو.

Advertisements

خط الهجوم: فالكاو.

بينما تشكيلة تشيلي لمباراة كولومبيا كالآتي:

حراسة المرمى: آرياس.

خط الدفاع: ماريبان، خارا، جاري ميديل.

خط الوسط: إريك بوليجار، بيدرو هرنانديز، أرانجيز، أوسكار أوبازو، باولو دياز.

خط الهجوم: إدواردو فارجاس، ألكيسيس سانشيز.

شاهد الآن مباراة تشيلي وكولومبيا بث مباشر عبر رابط يوفره لكم موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً وبدون تقطيع ومناسب لجميع سرعات الإنترنت يوتيوب youtube كورة ستار كورة لايف كورة أون لاين ماي كورة كول كورة coolkora.