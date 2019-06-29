رياضة | ميسي يوجه رسالة إلى منتخب البرازيل.. ويصف ملاعب كوبا أمريكا بالأسوأ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يوجه رسالة إلى منتخب البرازيل.. ويصف ملاعب كوبا أمريكا بالأسوأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين عقب فوز منتخب بلاده على فنزويلا بهدفين دون رد، والتأهل لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وقال ميسي عقب نهاية المباراة :"لقد لعبنا مباراة كاملة للغاية، بشكل دفاعي لم نواجه أية مشاكل".

وأضاف "الكوبا بطولة صعبة للغاية، أي فريق ايا كان إسمه يمكنه أن يفوز على الفريق الأخر".

وأشار ‏"في الحقيقة أرضية الملعب سيئة للغاية، فهي لا تساعدك على اللعب بشكل جيد، فهي في حالة سيئة جدا".

وتابع ‏"من المؤسف أن تكون الملاعب بهذا الشكل عندما تلعب بطولة مثل كوبا أمريكا، لا يمكنك اللعب بسرعة أو التحرك مرتين، الارضية سيئة، لا يمكنك التحكم بالكرة".

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وأضاف " لقد وصلنا بشكل جيد لمواجهة البرازيل، يجب أن نكون في تركيز كبير".

وواصل "نعلم أن البرازيل لديهم لاعبين مهاريين يمكنهم زعزعة أي فريق، وتغيير اللعبة في أي وقت، ولكن من الصعب القول من المفضل في مواجهة البرازيل والأرجنتين، هم أصحاب الارض، ولديهم دعم جماهيري، ولكن هي مباراة مثل أي مباراة بين البرازيل والأرجنتين".

وزاد "سكالوني ينمو معنا، إنه يكتسب خبرة وهو يتعلم، إنه قريب جدا من فريقه التدريبي وقريب منا، كلنا لدينا نفس الهدف، ونحن نسير جنبا إلى جنب".

وأوضح "أنا لا أبذل قصارى جهدي في الكوبا حتى الآن، ولكن المهم اأنا فزنا ونواصل في البطولة".

وأتم حديثه "اتخذنا اليوم خطوة أخرى، هناك أشياء يجب تسليط الضوء عليها، في الشوط الثاني استحوذ منتخب فنزويلا على الكرة، ولكن كنا معا، ولم نترك المساحات للخصم".