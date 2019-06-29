رياضة | نجم غانا يعلق على إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم غانا يعلق على إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جيان في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " لعبنا أمام بنين وتمكنا من خطف التعادل قبل نهاية المباراة".
وأضاف :"نتطلع للفوز في المباراة المقبلة وسوف نقوم بواجبنا كما ينبغي".
وتابع :"لا أعلم ماذا سيجري اليوم في مباراة الكاميرون وأنا عائد من الإصابة وجاهز للمواجهة".
وأردف قائلا :"لا افكر حاليا في الانتقال لأي نادي وكل ما أفكر فيه هو اللعب مع منتخب بلادي والتألق في البطولة".
وعن إمكانية انتقاله للأهلي أو الزمالك، علق جيان قائلاً : " يتوقف على شروط التعاقد وأعرف الناديين جيدا".
واختتم جيان تصريحاته قائلاً :"محمد صلاح لاعب رائع وفاز بدوري أبطال أوروبا وكل أفريقيا فخورة به".