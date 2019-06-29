رياضة | مدرب جنوب إفريقيا: يكشف فرص الصعود وتفاصيل الفوز على ناميبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا: يكشف فرص الصعود وتفاصيل الفوز على ناميبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، إن منتخب البافانا بافانا كان لديه فرصة كثيرة خلال المباراة، وأتيحت بعض الفرص أيضا للمنتخب الناميبي، مشددا على أن اللعب في المساحات الضيفة، معربا عن رضاه على أداء اللاعبين في الشوط الثاني.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا فوزا هاما على ناميبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، في بطولة الأم الإفريقية توتال مصر 2019.

وعاد ليقول: "تخلى المنتخب الناميبي عن المساحات الضيقة وفتح الملعب من أجل إدراك هدف التعادل، لا أريد التحدث عن السلبيات كثيرا، أعتقد أن الأداء سوف يكون مختلفا امام المغرب، عندما أحرزنا الهدف كان بالإمكان أن نكون أكثر خطورة، ولكننا لعبنا يشكل تكتيكي، ناميبيا أجبرتنا على اللعب على الجانبين".

Advertisements

وأردف قائلا: "نحن نغير بعض اللاعبين لتحسين الأداء، ومحاولة خلق توازن في وسط الملعب، لذلك غيرنا ثلاث لاعبين في وسط الملعب عن المباراة الأولى، قررنا اللعب بالحارس دارين كيت في هذه المباراة لأنه كان الانسب، وأشركنا لاعبين يجيدون المساحات الواسعة، واخترنا اللعب بهذه الطريقة، لذلك اخترنا لاعبين مناسبين لخطتنا".

واستطرد قائلا: "علينا أن نتأكد أن ليبو لاعب صغير في السن، هو يلعب في فرنسا، ولكن مباراة اليوم كبيرة بالنسبة له، ويحتاج مزيد من الجهد، أنا أبذل جهد كبير لإقناعه بذلك، ونحاول الاستفادة من كل إمكانات اللاعبين لدينا، غالبا لا يتجاوب مع بيرسي تاو وباقي المهاجمين، ونحاول تطويره".

وأكمل: "بيرسي تاو لعب في المباراة الأولى وكان قويا في المنتصف، وأدى بشكل جيد في لقاء اليوم، تاو وبيرسي يلعبان بشكل جيد عندما يكون هناك توازنا وتناغما بين اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "سوف نبذل أقصى ما في وسعنا ونحاول الفوز في اللقاء القادم، المغرب فازت أمام كوت ديفوار بهدف دون رد، ربما نشعر بالأريحية، ولكنهم سيلعبون من أجل المركز الأول، لديهم مدرب محترف ولاعبون محترفون، ونحن نريد التأهل، وسوف نلعب بشكل جيد رغم صعوبة اللقاء، ونشعر بتحرر أكثر في هذه المباراة، وربما يكون هناك تركيز أكثر على التعادل من الفريقين".