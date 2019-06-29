رياضة | قائد المغرب "الخليج 365 الرياضي": نستحق الفوز على منتخب كوت ديفوار وسندرس جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد المغرب "الخليج 365 الرياضي": نستحق الفوز على منتخب كوت ديفوار وسندرس جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر مبارك بوصوفة لاعب الشباب السعودى وقائد منتخب المغرب، عن سعادته بعد الصعود لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبعد الفوز على منتخب كوت ديفوار اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بهدف دون رد.

وتحدث بوصوفة لـ"الخليج 365 الرياضي"، قائلاً :"الحمدلله على الصعود للدور التالى، والحمدلله على الفوز على منتخب كوت ديفوار كان لقاء قوى بين الفريقين".

وأضاف عن اللقاء القادم أمام منتخب جنوب إفريقيا فى ختام دور المجموعات قائلاً: " سندرس جنوب إفريقيا ونأخذ المباريات مباراة تلو الأخري، وسعيد بفوز اليوم".

ويذكر أن منتخب المغرب صعد للدور التالى من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه بهدف على حساب منتخب كوت ديفوار أحرزه يوسف النصيري وتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.