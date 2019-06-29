شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العامة للرياضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (حائل)

استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر أجا مساء اليوم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي يزور المنطقة.

ورحب أمير حائل بالأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، مؤكداً أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة العامة للرياضة لخدمة الشباب ونجاح الأنشطة الرياضية بالمملكة ، مشيداً بالدعم المتواصل لأندية المنطقة ومتطلعاً للمزيد من أجل الارتقاء بالحركة الرياضية بالمنطقة.

حضر الاستقبال نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسئولين.