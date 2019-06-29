الأهلي يضم بهكلي للجهاز الفني المساعد

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) علمت "الخليج 365" من مصادرها أن إدارة النادي الأهلي بصدد التعاقد مع المدرب الوطني مازن بهكلي للانضمام للجهاز الفني للفريق الكروي الأول كمساعد مدرب وطني، وسبق للبهكلي أن عمل بأكاديمية النادي الأهلي لسبعة مواسم، كما عمل مساعداً للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش لمنتخب المملكة للمواليد، وحصل على الرخصة التدريبة A، وأحد أعضاء لجنة اكتشاف المواهب من مواليد المملكة.

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن إدارة النادي الأهلي بصدد التعاقد مع المدرب الوطني مازن بهكلي للانضمام للجهاز الفني للفريق الكروي الأول كمساعد مدرب وطني، وسبق للبهكلي أن عمل بأكاديمية النادي الأهلي لسبعة مواسم، كما عمل مساعداً للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش لمنتخب المملكة للمواليد، وحصل على الرخصة التدريبة A، وأحد أعضاء لجنة اكتشاف المواهب من مواليد المملكة.

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