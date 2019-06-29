هاني رمزي يكشف تفاصيل إصابة جنش في تدريب منتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل كشف هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر، تفاصيل إصابة محمود عبد الرحيم حارس مرمى الفراعنة، خلال مران الفريق القومي أمس.
قال رمزي في تصريحات تليفزيونية: "حزين جدًا لإصابة جنش، الإصابة جاءت في وقت مفاجئ، لم اشاهد الموقف لكن سمعنا جنش يتألم وذهبنا نحوه، كنا نتمنى أن تكون إصابة طفيفة".
تابع:" جنش يسافر إلى ألمانيا خلال أيام قليلة لإجراء عملية جراحية، خسرنا حارس مميز على المستوى الفني والأخلاقي ووجوده كان مطمئنًا لنا بصورة كبيرة جدًا".
وعن سبب استدعاء محمد أبو جبل قال رمزي: "الوحدات التدريبية لحراس المرمى تتطلب وجود حارس مرمى ثالث، أبو جبل سينضم للمعسكر غدًا".
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