شكرا لقرائتكم راحة 48 ساعة للإسماعيلي واستئناف التدريب الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وكان الفريق قد تعادل وديا مساء أمس مع القناة بهدف لكل فريق فى أول تجاربه الوديه تحضيرا للقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الأثنين المقبل ضمن برنامجه التحضيرى لخوض استحقاقات الموسم الجديد.

كان محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، قد أبدى رضاه عن التجربة الودية التى أقيمت ضد فريق القناة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وقال مدرب الإسماعيلى، ”لا نهتم على الإطلاق بالنتائج فى الوديات، ما يهم هو الوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين”.

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وأضاف جابر، ”تجربة أراها مفيدة، حرصت على إشراك مجموعة من العناصر الأساسية بجانب اللاعبين الشباب لرصد مدى الانسجام بينهم، سنحرص على تنظيم مزيد من الوديات خلال الفترة المقبلة، بجانب لقاء الزمالك الذى نعتبره أفضل اعداد للموسم الجديد”.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.