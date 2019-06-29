شكرا لقرائتكم الذئاب يواصلون اختبارات الناشئين في الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل اختبارات الناشئين في نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل اليوم السبت، بعد انطلاقها في 8 يونيو الجاري، وسط إقبال كبير من اللاعبين الراغبين في تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح الذي بدأ مشوار تألقه من المقاولون العرب.

وتبدأ الاختبارات فى الثامنة صباحًا السبت والاثنين والأربعاء من مواليد 97 لـ2004 والأحد والثلاثاء والخميس مواليد 2006 الى 2011 .

Advertisements

وأكد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين أن نادى المقاولون دائمًا يتسابق إليه الناشئون من كل محافظات مصر للانضمام إليه حيث إن النادي يمتلك اسمًا كبيرًا فى تصعيد الناشئين وفى الفترة الحالية وجود محمد صلاح ومحمد الننى فى أكبر الأندية الأوروبية .

وتستمر الاختبارات حتى الحادى عشر من شهر يوليو المقبل، وكان محمد رضوان قد نفى إقامة الاختبارات في أكاديميات خاصة خارج النادي مشيرًا إلى أن المقاولون العرب لن يتهاون في حقه وأن الشئون القانونية للنادى سوف تقوم باتخاذ اللازم تجاه الأكاديميات التي تدعي ذلك.