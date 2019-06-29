شكرا لقرائتكم هانى رمزى يكشف سبب إشراك عناصر جديدة أمام أوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر، عن سبب رغبة الجهاز الفني، فى الدفع ببعض العناصر الجديدة في لقاء أوغندا غدًا الأحد، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية: "نرغب في إشراك عناصر جديدة لسببين، الأول تكتيكي لتجربة طريقة لعب جديدة، والثاني خوفًا على بعض العناصر الأساسية من الإصابات".
وواصل أن أوغندا أقوى من منتخبي الكونغو وزيمبابوي ويجيد اللعب على الكرات المرتدة والكرات الثابتة، والجهاز الفني شاهد أكثر من مباراة للفريق ودرسه جيدًا.
وتابع أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين عن أن المنتخب الوطني ضمن التأهل رسميًا لدور الـ16، لكن عليه أن يثبت جدارته بصدارة المجموعة.
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