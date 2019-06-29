شكرا لقرائتكم محمد خبراني لاعباً لأهلي جدة 4 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة أهلي جدة يوم السبت برئاسة أحمد الصائغ، توقيعه مع المدافع محمد خبراني لمدة 4 مواسم قادما من صفوف فريق القادسية.

وكان خبراني قد بدأ مسيرته الكروية في القادسية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في النادي نفسه في عام 2013. وسبق لقب الدفاع البالغ من العمر 25 عاما، تمثيل المنتخب السعودي في 7 مباريات، كما سجل خلالها هدفا وحيدا جاء في مرمى غينيا الاستوائية في لقاء ودي.

وكان أهلي جدة قد وقع مع المدرب الكرواتي برانكو إيافانكوفيتش، كما أعلن يوم الخميس تعاقده مع لاعب الفيصلي يزيد البكر.