جنش يغادر معسكر المنتخب غدا السبت بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس

بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر والزمالك، تسبب ذلك في مغادرته معسكر الفراعنة غدًا السبت، حيث تم إصابته بقطع في وتر أكيلس.

حيث وصل منذ قليل جنش إلي معسكر تدريب المنتخب باستاد الكلية الحربية، من أجل جمع متعلقاته استعدادًا لمغادرة المعسكر غدًا.

وقد قام الجهاز الفني للمنتخب الوطني باستدعاء محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة للتدريب فقط بعد استبعاد جنش خاصة وأنه لن يستطيع استكمال البطولة.

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني استطاع رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة واحدة على النهاية، وبذلك يبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل في ختام مباريات المجموعة الأولي.