إحالة محمود كهربا للتحقيق بعد غيابه عن تدريبات الزمالك

كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إحالة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض للتحقيق بسبب عدم حضوره تدريبات الفريق بدون الحصول على إذن.

وتابع المصدر، أن مسؤولي نادي الزمالك لا يعرفون مكان كهربا وأنه يمتنع عن الرد على اتصالاتهم وأغلق الهاتف الخاص به.

وكان رئيس الزمالك، هاجم كهربا في تصريحاته لقناة المحور سابقا وتوعده بغرامة 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن صفوف الفريق من التدريبات.

يذكر أنه ترددت أنباء عن توقيع اللاعب للنادي الأهلي وفق تصريحات من مصدر مقرب من اللاعب إلا أنها سرعان ما تم نفيها من قبل كهربا.