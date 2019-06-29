"تويتر" يشتعل بسبب إصابة جنش

أثار إعلان الجهاز الفني للمنتخب الوطني إصابة حارس مرمى نادي الزمالك محمود عبد الرحيم «جنش» بقطع في وتر «إكليس» في تدريبات المنتخب أمس الجمعة حالة من الحزن بين الأوساط الرياضية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «تويتر» هاشتجين جديدين لدعم حارس الزمالك حملا اسم «#هترجع_أقوى_يا_جنش» و«#سلامات_يا جنش» لمؤازرة حارس عرين المنتخب.

واحتل الهاشتجان المراكز الأولى على ترند مصر وتفاعل معه العديد من المستخدمين خاصة مشجعى نادي الزمالك، الذين تمنوا الشفاء لحارس القلعة البيضاء، مؤكدين على أنه يستطيع العودة بقوة بعد الإصابة.

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وكان من ضمن المشاركين في الهاشتاج عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق الذي نشر صورة له تجمعه بجنش عبر صفحته الرسمية على «تويتر» وعلق عليها «سلامات يا جنش.. قدر الله وما شاء فعل، ربنا شايل ليك الأحسن إن شاء الله».

وفي سياق متصل كتب شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلي: «إصابة محزنهة جدًا، ألف سلامه لجنش وبإذن الله تعود أقوى».

وكان جنش تعرض لإصابة قوية في مفصل قدمه أثناء تدريبات المنتخب الوطنى التي أقيمت مساء الجمعة المسائية استعدادا للقاء أوغندا غد الأحد في ختام مباريات المجموعة الأولى لنهائيات امم افريقيا.