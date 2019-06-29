عبدالغني: ما حدث مؤامرة.. ونستطيع تنظيم كأس العالم بدلًا من قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وصف مجدي عبدالغني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ما أثير بشأن وجود أزمة أخلاقية داخل صفوف المنتخب المصري بأنه "مؤامرة"، مؤكد على أن مصر تستطيع تنظيم كأس العالم المقبلة بدلًا من قطر.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" يوم الجمعة: "ما حدث في مسألة التسيربات التي تخص عمر وردة مؤامرة بعد نجاح مصر في تنظيم أمم إفريقيا بشكل رائع، ومحاولة للتغطية على النجاح الذي تحقق."

وتابع: "كل انسان يخطئ، وعلينا كبشر أن نتسم بالتسامح والعفو عمن يخطئ، ويجب أن يتم غلق هذا الملف تمامًا من أجل مصلحة المنتخب المصري ومشواره في البطولة."

وأضاف: "الآن ومن خلال ما حققناه في بطولة أمم إفريقيا على المستوى التنظيمي مصر تستطيع أن تنظم كأس العالم 2022 في حالة سحبه من قطر."