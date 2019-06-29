مباشر كوبا أمريكا.. كولومبيا 0 - 0 تشيلي .. هدف ملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب الكولومبي أمام منافسه التشيلي في إطار مباريات دور ربع النهائي من مسابقة أمريكا الجنوبية.

المنتخب الكولومبي تأهل لدور الثمانية عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، في المقابل تأهل منتخب تشيلي إلى الدور ذاته عقب حصوله على وصافة المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الليلة الفائز من مواجهة أوروجواي وبيرو.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في تمام الواحدة صباحًا إلا أن اللقاء تم تأخيره بسبب المرور.

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تشكيل كولومبيا: أوسبينا، ياري مينا، دافينسون، ميدينا، تيسيو، كوادرادو، باريوس، ماتيوس، روجر، فالكاو، خاميس.

تشكيل تشيلي: أرياس - إسلا - ميديل - ماريبان - بوسيجور - أرانجويز - بولجار - فيدال - سانشيز - فارجاس - فوينزاليدا.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 16 من زمن أحداث المباراة ألغى حكم المباراة لصالح تشيلي بداعي التسلل حيث لجأ حكم اللقاء لتقنية الفيدو "VAR".