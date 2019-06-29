محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات الهامة سواء على الصعيد الأفريقي من خلال بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بمصر 2019 أو مسابقة كوبا أمريكا والتي تنظمها البرازيل.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الموريتاني منافسه الأنجولي في إطار مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة.
ويحتاج المنتخب الموريتاني للفوز من أجل إنعاش أماله لبلوغ الدور المقبل، في المقابل يأمل المنتخب الأنجولي للحصول على أول ثلاث نقاط في مشواره بعد التعادل في المباراة الماضية أمام المنتخب التونسي بنتيجة (1-1).
وكان المنتخب الموريتاني تلقى خسارة هيّ الأكبر في البطولة حتى الآن على يد منتخب مالي بنتيجة (4-1).
ويتصدر المنتخب المالي ترتيب المجموعة بأربع نقاط يليله المنتخب التونسي برصيد نقطتين ثم المنتخب الأنجولي برصيد نقطة وأخيرًا المنتخب الموريتاني بدون نقاط.
وفي إطار المجموعة السادسة يواجه المنتخب الكاميروني منافسه الغاني في قمة المجموعة، بينما يلعب المنتخب البنيني أمام نظيره غينيا بيساو.
ويتصدر المنتخب الكاميروني الترتيب برصيد ثلاث نقاط يليله منتخبي غينيا وبنين برصيد نقطة ثم غينيا بدون نقاط.
وفي بطولة كوبا أمريكا، يلعب منتخب أوروجواي منافسه البيروفي في ختام مباريات دور ربع النهائي.
ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:
- بطولة أمم أفريقيا
موريتانيا × أنجولا .. الموعد 4:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن ماكس 1.
الكاميرون × غانا .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن ماكس 1.
بنين × غينيا بيساو .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن ماكس 1.
- بطولة كوبا أمريكا .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن ماكس 3.
كانت هذه تفاصيل خبر مباريات السبت.. فرصة أخيرة لموريتانيا.. ومواجهة نارية بين الكاميرون وغانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.