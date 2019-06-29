مصطفى حجي: منتخب المغرب يمكنه الذهاب بعيدا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال مصطفى حجي المدرب المساعد لمنتخب المغرب، إن الفوز على كوت ديفوار جاء بعد أداء رائع قدمه منتخب بلاده، لذلك استحقوا الفوز بالمباراة.

وأضاف في تصريحات صحفية:" سعيد بالفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كاس الأمم الأفريقية".

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وأضاف، أن أداء منتخب المغرب كان رائع، وحاولوا تقديم كل ما بوسعهم للفوز على الأفيال التي لعبت مباراة قوية".

وأوضح، أن كل مباراة تكون فرصة لكل اللاعبين للمشاركة، ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين المميزين، لافتا أنه في حالة إجراء تعديلات على التشكيل فالمدرب هيرفي رينارد هو من يمكنه اتخاذ هذا القرار.

وأتم:" منتخب المغرب يمكنه الذهاب بعيدا في البطولة إذا حافظنا على هذا المستوى وتلك الروح الموجودة بين كل اللاعبين والرغبة في الفوز التي ظهرت في اول مباراتين بالبطولة ونجحنا في الفوز بهما."