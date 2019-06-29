لاعب المغرب يوضح لـ"الخليج 365".. مميزات الفوز على كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

صرح أسامة إدريسي لاعب منتخب المغرب أن الفوز والتأهل بعد مباراتين في أمم إفريقيا منحا الفريق الثقة، كما عبر عن أمله في الاستمرار بشكل جيد من أجل استكمال البطولة لنهايتها.

وقال إدريسي في تصريحاته لـ"يلا كورة" عقب الفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف: "فزنا في أول مباراتين وهذا أهم شيء بالنسبة لنا ومنحنا الثقة في أنفسنا بشكل أفضل."

وتابع: "الآن علينا أن نتواصل في التدريبات ونبدأ في الإعداد للمباراة الثالثة بشكل صحيح حتى نتمكن من تحقيق الفوز ونتتمكن من إعداد أنفسنا لاستكمال البطولة لاخرها."

ويلعب المنتخب المغربي المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام جنوب إفريقيا بعدما حصد 6 نقاط في أول مباراتين وضمن التأهل.